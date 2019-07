© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Bartlomej Dragowski alla Fiorentina è in bilico e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla di due possibilità nel caso in cui il portiere alla fine dovesse lasciare Firenze. Il primo nome è quello di Mattia Perin, in uscita dalla Juventus dopo il ritorno di Buffon, mentre il secondo è quello di Emiliano Viviano, che tornerebbe di corsa a giocare nella squadra della sua città.