© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio al tema legato al rinnovo di Federico Chiesa sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio. Come scrive il quotidiano, fino ad oggi - nonostante i sotterranei tentativi del club viola - da casa Chiesa non sono arrivati segnali. Silenzio assoluto. No a qualsiasi intervista, no a qualsiasi commento. Gelo assoluto sull’ipotesi di firmare una protrazione di contratto. Non ci sono dubbi che la mossa definitiva tocchi al presidente Commisso. Il numero uno viola proverà a mettere in campo questi incentivi: 1) la costruzione di una squadra europea, 2) La costruzione della cittadella a Bagno a Ripoli, 3) Via libera alla costruzione di un nuovo Franchi, 4) Più soldi per il suo ingaggio. Basteranno come offerte? Per adesso i segnali rimangono negativi, per questo sarà importante il prosieguo della stagione: l’ottimismo ora è lontano.