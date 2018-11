Fiorentina, Pezzella: "A Firenze sto bene. Voglio restare a lungo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della Fiorentina German Pezzella ha parlato del momento della squadra viola. Ecco le parole dall'argentino ai microfoni di Radio Bruno Toscana: "E' presto per dire se è la mia miglior stagione. Dopo una prima stagione è giusto migliorare sempre. Noi stiamo concedendo qualcosa sempre ma dobbiamo tornare a vincere al più presto. Il gol di Florenzi? Abbiamo sbagliato qualcosa già prima, facendolo arrivare al tiro, ma poi in tre in area abbiamo concesso troppo. Ogni partita è un'emozione troppo grande per me indossare la fascia da capitano, già quando arrivo nello spogliatoio e la vedo sul mio posto mi emoziono. E' una fascia piena di tante cose, della città e della squadra. Le ultime tre rimonte subite? È colpa nostra perché pareggiare tre gare in cui eravamo in vantaggio significa non siamo stato in grado di chiudere la gara prima. A Torino siamo rimasti troppo dietro e abbiamo sbagliato troppi passaggi. Con il Cagliari invece è stata una partita strana... La botta sull'occhio di Milenkovic? Ho chiesto al mister di farci giocare distanti poi mi sono rifatto con Lafont. Simeone? Gli ho detto di stare tranquillo e di analizzare quello che fa dentro al campo per capire cosa sbaglia. Anche se è frustrante quando non ti arriva troppo la palla, ma deve continuare a fare movimento anche senza. Lui sente tanto questa cosa di non fare gol, anche in allenamento e quando non ci riesce sta male ma noi gli diciamo di giocare con la testa libera e senza ascoltare le cose che vengono dette fuori. Mi sono arrabbiato con lui nel primo tempo, è vero, perché i nostri tre attaccanti avevano tutti la testa bassa mentre il portiere avversario aveva la palla così gli avversari sono ripartiti rischiando di farci gol. Pjaca triste? La società ha puntato tutto su di lui, è un grande e lavora per migliorarsi, lo vedo da vicino, ma vuole dimostrare troppo quello che vale. Ma in questo momento in cui alla squadra manca un po' di lucidità è difficile. Noi dobbiamo lavorare con tranquillità. Il Frosinone? È una squadra che sta migliorando, in serie A non puoi mai dire che vinciamo ma devi giocare per vincere. Allenatori avversari si lamentano dei viola per il VAR? Ho un foglio a casa con tutte le decisioni contro di noi. E' difficile capire il VAR e lo è già in campo. Hanno sbagliato anche con noi e il rigore dell'altro giorno contro la Roma è un rigore strano per il quale io mi arrabbierei. Ma è successo anche contro di noi. Rapporto con Hugo e Veretout? Jordan lì sta giocando molto bene ma è più dinamico di Badelj, deve scivolare spesso dietro la nostra mezzala per coprire. E' l'idea di gioco in generale che è cambiata. Lafont? E' giovane ma ha grandi qualità che ho intravisto fin dal suo arrivo. E' un portiere sicuro, ma se sbaglia lui insiste perché ha personalità, come quando ha sbagliato con i piedi. Mia miglior partita con Roma? Io sono molto critico con me stesso. Buona partita in difesa ma io riguardando le partite vedo sempre cosa posso fare di più. A Torino ho sbagliato tre palloni in costruzione e guardo quello. Il mio futuro? Io sto bene qua, nel calcio è difficile trovare il posto giusto e quando sei felice in un posto devi approfittarne. Ma se cambia qualcosa, un direttore o altro, magari le cose possono cambiare anche per me. Ma per ora mi alleno ogni giorno per essere migliore ed ho quattro anni di contratto ancora".