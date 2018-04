Fiorentina, Pezzella: "Mi chiedo come possano succedere certe cose"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di German Pezzella, difensore viola, nel post partita di Fiorentina-Lazio: "Sono molto arrabbiato perché avevamo l’opportunità di ottenere tre punti importanti: dobbiamo riprenderci subito. Gli errori dell’arbitro? Noi abbiamo concesso troppo rispetto alle ultime partite, è difficile adesso tornare a casa con questa condizione. Quando uno negli spogliatoi vede quello che è successo in campo viene da chiedersi come siano successe certe cose. Sicuramente non abbiamo giocato la migliore partita, adesso dobbiamo fare una buona partita a Reggio. Rimpianti? Non essere riusciti a gestire il vantaggio che ci eravamo costruiti. Il gol alla fine del primo tempo è stato un duro colpo ma ci eravamo ripresi. Dopo il nostro gol abbiamo abbassato il ritmo e ci hanno ripreso e poi superato. Atteggiamento arbitrale? Non voglio parlare tanto a caldo, sennò dico cose che non vorrei dire. Pensiamo solo alla gara di sabato, ancora stiamo lottando. Dragowski? Il nostro è un gruppo, siamo tutti pronti per giocare: sabato vedremo se ci sarà lui, sicuramente è pronto per giocare perché lavora tanto assieme a Sportiello. Ha la nostra fiducia. Veretout? Gli faccio i complimenti per la partita che ha fatto", le parole riportate da Firenzeviola.it.