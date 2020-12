Fiorentina, Pezzella: "Ci tenevamo a vincere per Firenze. Svolta? Ora non pensiamoci"

vedi letture

German Pezzella, difensore della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la vittoria in casa della Juventus: "Stasera è andato tutto bene dall'inizio, ma l'atteggiamento e lo spirito sono quelli visti nelle ultime partite. Quando si soffre c'è da farlo insieme, ora ci serve tranquillità: tornare alla vittoria era importante e c'è da ripartire con la stessa forza"-

Quanto conta per Firenze?

"Ci tenevamo molto a vincere per la nostra città e per la nostra gente perché negli ultimi tempi non gli abbiamo dato quanto meritano per il supporto che ci danno. volevamo tornare sulla strada giusta, per cambiare quest'aria che stavamo respirando. L'avevo detto ai ragazzi prima del match: sono qui da 4 anni e so cosa significa affrontare la Juve".

È la partita della svolta?

"Non dobbiamo pensare così, di certo tutto è andato bene dall'inizio ma siamo sul percorso, c'è da crescere tanto e abbiamo fiducia per affrontare quello che viene. A testa bassa come finora e continuando a lavorare".