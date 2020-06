Fiorentina, Pezzella: "Come si può fischiare un rigore del genere e non ricorrere poi al VAR?"

Il difensore della Fiorentina German Pezzella ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta contro la Lazio: "Siamo dispiaciuti perché abbiamo creato occasioni senza mai soffrire. Torniamo a casa senza punti, è brutto. Nel secondo tempo gli avversari hanno alzato un po' la linea e noi avremmo potuto infilarli in contropiede e invece ci sono stati degli episodi che non vanno bene: come si può fischiare un rigore del genere e dall'altra parte non andare neanche vedere il VAR? La tecnologia, invece che aiutare, crea più dubbi. Ribery ha fatto un gol pazzesco, è importante per noi e anche una guida per i giovani che abbiamo in attacco".