Fiorentina, Pezzella: "Commisso ambizioso, con lui il club otterrà grandi risultati"

vedi letture

Intervistato da Tuttosport, il capitano della Fiorentina German Pezzella ha parlato anche del futuro del club viola: "Abbiamo una proprietà molto ambiziosa, una società solida, sono già state gettate le basi per il nuovo centro sportivo che sarà il più grande d’Italia e si sta facendo di tutto per dotare la squadra di un nuovo impianto. E a gennaio è stata fatta una notevole campagna acquisti: questo dimostra quanta voglia c’è di fare bene e crescere. Il presidente ci tiene tantissimo, sono certo che con lui la Fiorentina otterrà grandi risultati.Questa è una società molto ambiziosa che vuole davvero far diventare la Fiorentina un punto di arrivo e non di partenza".