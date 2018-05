Fiorentina, Pezzella: "Con tre pedine importanti andremo nelle Coppe"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore della Fiorentina German Pezzella ha parlato della stagione dei viola e del sogno Mondiale: "Cerco di non pensarci altrimenti rischio di andare fuori di testa. Per fortuna ci aspetta una grande sfida contro il Milan. Voglio vincere per chiudere la stagione da protagonista. Devo sfruttare qualsiasi occasione per convincere Sampaoli a portarmi in Russia. Fiorentina? A inizio campionato nessuno credeva in noi. Anche la piazza era fredda. Invece abbiamo lottato fino all’ultimo per un posto in Europa. Ed è solo l’inizio di una nuova storia. La tragedia di Davide ci ha lasciato grandi insegnamenti. Siamo diventati una famiglia, un gruppo unito in modo fantastica. Se restano i migliori e arrivano 2 o 3 pedine importanti il prossimo anno nelle Coppe ci andiamo di sicuro".