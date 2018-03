Fiorentina, Pezzella da riscattare: il suo agente in Italia

© foto di Federico De Luca 2018

Prima stagione in viola fin qui positiva per German Pezzella, difensore argentino della Fiorentina. Il club gigliato ora dovrà decidere se riscattarne o meno le prestazioni: l'accordo col Betis Siviglia prevede un conguaglio di poco inferiore ai 10 milioni di euro. E nei prossimi giorni potrebbe andare in scena un incontro decisivo: secondo quanto riporta firenzeviola.it, il suo agente è in Italia per motivi lavorativi, anche se non è certo che incontrerà i gigliati. La questione, per la società, è prioritaria: una volta riscattato, Pezzella potrebbe essere ceduto a una cifra superiore.