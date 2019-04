Fiorentina, Pezzella: "Futuro? Sto bene qui ma nel calcio nulla è certo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

German Pezzella si racconta sulle pagine de La Nazione. Il difensore argentino, in merito al suo futuro, ha dichiarato: "Conoscete tutti come funziona il calcio, che non c'è mai nulla di certo. Ma posso dire che a Firenze sto molto bene". Sulla sfida contro l'Atalanta: "Squadra forte e tosta, a lla fine conta solo vincere. In una partita può accadere di tutto".