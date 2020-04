Fiorentina, Pezzella guarito: "Commisso mi ha chiamato ogni giorno, Iachini molto preoccupato"

German Pezzella, capitano della Fiorentina, ha contratto e battuto il Covid-19 e in un'intervista a SportWeek, inserto de La Gazzetta dello Sport, ha raccontato anche della vicinanza mostratagli sia dal presidente Commisso che dall'allenatore Iachini: "Il presidente è una persona straordinaria,un uomo vero. Si è preoccupato da subito per me, mi ha chiamato quasi ogni giorno per sapere come stavo. Lui ha a cuore non solo la Fiorentina, cerca di far del bene a tutti. Lo dimostra l’iniziativa “Forza e Cuore” che è stata messa in piedi per sostenere tutti coloro che sono in prima linea contro questo terribile virus. Iachini? Anche lui mi è stato davvero vicino. Iachini è un martello sul campo, ma in questo caso si è preoccupato molto per me. Mi ha chiamato di continuo, si è interessato se avessi bisogno di qualcosa. Ringrazio anche lui per la vicinanza. Commisso, Iachini e i compagni non mi hanno mai fatto sentire solo".