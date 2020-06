Fiorentina, Pezzella ha offerte dalla Spagna. Il futuro di Milenkovic è un rebus

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra molto sul mercato della Fiorentina in vista della prossima estate: come spiega il quotidiano - al di là della costosissima idea che porta a Thiago Silva - il ds viola Pradè gestirà le prossime mosse di mercato senza «pensare» al colpo che potrebbe portare al difensore brasiliano. Tra l’altro la Fiorentina dovrà lavorare a fondo sul pacchetto arretrato visto che Pezzella ha offerte importanti dalla Spagna e Milenkovic, che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022, non ha ancora fatto chiarezza sul suo futuro.