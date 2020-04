Fiorentina, Pezzella: "Ho avuto paura del coronavirus. Ma simile all'influenza"

vedi letture

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, ha parlato ai microfoni de Il Corriere della Sera dopo la positività al Coronavirus. “All’inizio avevo solo un po’ di tosse e febbre, considerando che in squadra c’erano già dei casi ho immaginato subito di essere rimasto infetto. Dopo il tampone non ho più avuto dubbi. Paura? Confesso di sì, per me il virus è stato simile all’influenza, ma nei primi giorni della malattia ti vengono un sacco di pensieri. Momento più duro? Quando ho avuto la conferma che si tratta di coronavirus”.