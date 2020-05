Fiorentina, Pezzella: "L'8 marzo a Udine pensavamo di non giocare"

Nel corso della lunga intervista su Instagram il con giornalista Daniel Arcucci, suo connazionale, German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, ha raccontato anche le sensazioni e i ricordi legati all'ultima partita prima che si diffondesse il Covid-19: "A Udine abbiamo giocato l'ultima partita, era l'8 marzo e siamo tornati due volte lì, perché la prima volta c'è stato un rinvio. Pensavamo di non giocare perché si diceva che avrebbero sospeso la giornata. In società abbiamo avuto persone che sono dovute andare in ospedale, per essere curate. Ci siamo preoccupati, ma ora sta tutto calando e sono ottimista anche per l'Argentina".