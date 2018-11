Fiorentina, Pezzella: "La Juve non è solo CR7. Super Betis contro il Milan"

© foto di Federico De Luca

Il capitano della Fiorentina German Pezzella, intervistato dal quotidiano spagnolo Estadio Deportivo, ha parlato così del big match in programma il prossimo 1° dicembre tra viola e Juventus, oltre a commentare le due sfide di Europa League tra i suoi ex compagni del Betis e il Milan: "La prima cosa che mi hanno insegnato i tifosi della Fiorentina è l'importanza della partita contro la Juventus. Cristiano Ronaldo è un campione, ma la Juve non è solo lui. Io e i miei compagni dovremo fare una gara perfetta per ottenere un buon risultato contro i bianconeri".

Su Betis-Milan: "Ho visto le due partite del Betis contro il Milan. Non era facile, perché i rossoneri hanno una buona squadra con tante individualità di livello, ma il Betis ha risposto bene e sono contento che sia ancora il leader del suo gruppo. Mi auguro che i biancoverdi possano qualificarsi alle fasi finali di Europa League come primi del girone".