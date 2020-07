Fiorentina, Pezzella: "Mai smesso di impegnarci: il lavoro porta sempre risultati"

German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, ha parlato al sito ufficiale dopo la vittoria contro il Torino: "Nelle ultime due gare abbiamo dato continuità nelle prestazione e anche nel nostro atteggiamento. Questi sei punti ci levano il peso della classifica e ora puntiamo a fare bene per concludere al meglio il campionato. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, non solo difensivo. Alla fine i nostri attaccanti hanno recuperato tanti palloni. Il lavoro non è mai mancato. A volte abbiamo giocato meglio, altre volte peggio. Ma in settimana ci siamo sempre impegnati al massimo. Poi alla fine tutto questo lavoro porta risultati. Nelle ultime cinque gare ne abbiamo vinte tre e pareggiate due".

Kouamé è andato vicino alla prima rete in maglia viola, può aiutarvi molto?

"E' un ragazzo buonissimo, si è inserito fin da subito. E ha mostrato grande voglia di giocare. Siamo contenti per lui perché ci potrà dare una grossa mano".

Adesso affronterete Inter e Roma.

"Ci sono quattro gare che dobbiamo affrontare nella stessa maniera. Ora abbiamo due gare difficili fuori casa. Io provo soprattutto ad aiutare i miei compagni, come Milan e come Franck siamo quelli più 'vecchi' che cercano sempre di dare tranquillità al gruppo. I ragazzi giovani hanno bisogno di libertà per giocare bene e crescere. A volte è meglio se la responsabilità ce la prendiamo noi più esperti".