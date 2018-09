Fiorentina, Pezzella: "Nazionale grazie al lavoro. Simeone è cresciuto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano della Fiorentina German Pezzella ha parlato così a TNT Sports dal ritiro della Nazionale argentina: "Non aver preso parte al Mondiale è stato un colpo duro, me lo aspettavo un po' ma speravo comunque di andarci. Se uno sa di avere delle possibilità cerca di fare il meglio per essere convocato. Oggi però inizia un nuovo ciclo e abbiamo tutti le stesse speranze. Capitano viola? Si arrivo in un momento positivo nel club. L’anno scorso è stato il mio primo anno in Italia, mentre in questa stagione sarò il capitano della squadra. È una responsabilità e allo stesso tempo un riconoscimento al mio lavoro. Voglio godermi questa convocazione sapendo che è merito del lavoro che faccio con la Fiorentina. Simeone? È cresciuto molto, ha concluso molto bene la scorsa stagione e ha iniziato bene anche questa. Ha lavorato molto per avere questa opportunità in Nazionale. Stiamo sempre insieme perciò vedo ciò che ha le idee chiare in testa e dà sempre il massimo. Spero che possa fare bene".