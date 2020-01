© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dal Corriere dello Sport, il capitano viola German Pezzella ha parlato anche dell'exploit del giovane attaccante Dusan Vlahovic: "Non ha 20 anni, possiede un potenziale enorme ma non deve distrarsi. Vale per lui e per ognuno di noi", le parole del centrale argentino. Il talento serbo classe 2000, arrivato dal Partizan, ha già realizzato 5 gol in 15 presenze tra campionato e Serie A in questa stagione.