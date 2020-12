Fiorentina, Pezzella: "Non siamo stati all'altezza. E dobbiamo metterci la faccia"

Al canale ufficiale della Fiorentina ha parlato il capitano viola, German Pezzella. Ecco le sue parole: "L'Atalanta è una squadra forte, ma dobbiamo pensare a noi e fare di più in un momento così difficile. E' mancato tanto nel risultato e nella prestazione. Nel primo tempo loro hanno creato tanto, noi siamo stati pericolosi ma poi hanno segnato spaccato la partita. Il pareggio dell'altro giorno ci dava un minimo di speranza ma in casa si doveva vincere. Oggi non siamo stati all'altezza perché a Bergamo dovevamo fare una grande partita e non l'abbiamo fatto. Non bisogna nascondersi, metterci la faccia, accettare le critiche perché trovarci così bassi in classifica non è bello, c'è tanto da lavorare. Ora bisogna digerire questa partita velocemrnte percjé abbiamo tre partite ravvicinate per arrivare alla sosta nella miglior forma per fare punti".