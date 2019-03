Fiorentina, Pezzella: "Oggi giorno particolare. Troppi tre gol subiti"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il capitano della Fiorentina German Pezzella dopo il ko contro l’Atalanta: “Sicuramente era un giorno particolare per noi, è passato veloce il tempo. Ricordare Astori dà sempre una sensazione particolare. Oggi siamo partiti molto bene, abbiamo trovato un gol nei primi minuti ma loro sono riusciti a ribaltare la partita. Sull’1-1 abbiamo sbagliato due palle gol, contro queste squadre poi si fa dura. Dopo il terzo gol loro hanno controllato la partita. Tanti gol subiti? Fa male prenderne così tanti, nel girone d’andata si parlava della nostra difesa, poi abbiamo cominciato a segnare di più e ci stanno facendo più gol. In questa ultima partita abbiamo concesso troppo e si fa dura vincere quando prendi tre gol. Gara che complica il cammino verso l’Europa? Loro si sono allontanati, ma mancano ancora tante partite. Dobbiamo pensare subito alla Lazio dove ci serviranno dei punti per l’Europa”.