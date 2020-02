vedi letture

Fiorentina, Pezzella: "Pioli uno dei migliori. Per noi era come un padre"

Quella di sabato sera al Franchi, per molti giocatori della Fiorentina, non potrà essere una partita come le altre, visto che sulla panchina del Milan ci sarà Stefano Pioli, tecnico viola fino allo scorso aprile. La storia tra l'allenatore e Firenze è iniziata quando ancora era un calciatore, ma la tragedia che ha colpito tutto il mondo del calcio il 4 marzo 2018, con la scomparsa di Davide Astori, ha creato un legame indissolubile. Ai microfoni di Tuttosport il capitano della Fiorentina, German Pezzella, ha affermato: "Pioli è stato un grandissimo allenatore per noi e per quanto mi riguarda è stato uno dei migliori tecnici che abbia avuto. Oltre che un maestro di calcio sapeva parlare al gruppo, era come un padre per noi e lo si è visto in particolar modo dopo la scomparsa di Davide. È stato un momento tremendo ma ci siamo fatti forza a vicenda. Lui è stato vicino a noi e noi a lui, solo così siamo riusciti a venirne fuori anche se quella, per chi l’ha vissuta, rimarrà una ferita sempre aperta".