Fiorentina, Pezzella pronto a riprendersi la fascia di capitano. Già contro lo Spezia

La Nazione di oggi fa il punto sullo spinoso caso relativo alla fascia di capitano in casa Fiorentina, che dopo essere passata per il braccio di Chiesa nell'ultima al Franchi dell'attuale numero 22 della Juventus, è un tema quantomai caldo nella piazza viola. German Pezzella, rientrato a pieno regime in questa sosta, è pronto a tornare a indossarla già dalla prossima sfida allo Spezia ma dall'esterno sono in molti a vedere Franck Ribery come un capitano ideale per la squadra: il francese peraltro ha vestito la fascia nella strepitosa prova individuale di San Siro, contro l'Inter.