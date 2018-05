Fiorentina, Pezzella: "Ramos, Otamendi e Pique i centrali più forti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

German Pezzella, difensore della Fiorentina, ha confessato ad Hashtag Football la sua Top 3 dei difensori a livello mondiale: “Terzo posto lo prende Pique. E’ un giocatore che va rispettato per quello che ha fatto e per il livello che ha raggiunto al Barcellona. Al secondo metto Otamendi: per me è un fenomeno. Nell’ultimo anno con Guardiola è perfino riuscito a crescere nel suo modo di giocare. Primo posto? Metto Sergio Ramos. Ho avuto la fortuna di affrontarlo e mi ha sorpreso perché è completo e ha una una personalità pazzesca”.