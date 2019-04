Fiorentina, Pezzella: "Rigore dubbio. Atalanta cresciuta sui nostri errori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

German Pezzella ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il k.o. della Fiorentina sul campo dell'Atalanta, costato ai viola l'eliminazione dalla Coppa Italia: "Non ho visto il rigore, mi sembra un po' dubbio, poi l'arbitro mi ha detto che l'hanno rivisto e che era rigore. Secondo me Ceccherini prende la palla ma l'arbitro mi ha detto che ha preso anche Gomez. Lui lascia la palla dietro e va addosso all'uomo, non aveva possibilità di giocare la palla, ma hanno dato rigore e non si può tornare indietro. Abbiamo cinque partite da giocare e dobbiamo affrontarle con la solita cattiveria e professionalità, poi a fine stagione si farà un giudizio su quello che è successo a mente lucida. Abbiamo iniziato bene, poi abbiamo avuto due o tre situazioni importanti, quelli sono i momenti in cui devi fare la differenza. L'Atalanta è una squadra forte soprattutto in casa, nelle situazioni in cui abbiamo sbagliato sono cresciuti e hanno pareggiato, da lì hanno cominciato a prendere campo e sapevamo che avrebbero potuto fare male in contropiede. L'errore di Veretout? Lui ha avuto la possibilità di segnare, ne ha avuta un'altra Chiesa, in queste partite devi segnare e non concedere dietro perché abbiamo concesso un rigore in un momento in cui stavamo bene in campo. Abbiamo una maglia da onorare e una società da rispettare, siamo professionisti, dobbiamo fare di tutto per vincere e portare la squadra più in alto possibile in classifica. La squadra ha dato sempre tutto in campo".