© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista a German Pezzella sulle colonne odierne de il Corriere dello Sport. Il capitano della Fiorentina ha promesso una "rinascita" gigliata, commentando così l'avvicendamento in panchina Montella-Iachini: "Avere i tifosi dalla nostra parte è la chiave per reagire. La gioventù non è un alibi: ora serve lottare da squadra come ci chiede Iachini. L’incontro avuto con la nostra gente è stato assai utile. Siamo stati messi davanti alle responsabilità che ci aspettano. Abbiamo perso l’equilibrio, anche se sono tantissime le cose che sono andate storte. Con il cambio di allenatore niente incertezze".

Non è mancata poi una battuta sul Bologna, prossimo avversario dei viola, considerato "forte" e "compatto" dal centrale argentino. Sul giovane talento Dusan Vlahovic, infine, l'ex Betis ha dichiarato: "Non ha 20 anni, possiede un potenziale enorme ma non deve distrarsi. Vale per lui e per ognuno di noi".