Fiorentina, Pezzella ringrazia il Betis: "Un onore aver difeso la maglia"

© foto di Federico De Luca

Riscattato ufficialmente dalla Fiorentina, il difensore argentino German Pezzella ha voluto ringraziare la sua ex squadra - il Real Betis - con una lunga lettera pubblicata su Instagram: "Oggi saluto il Betis, è stato un onore aver difeso la sua maglia. Voglio ringraziare tutti per avermi aiutato a realizzare i miei sogni come calciatore. Verranno con me ovunque io vada. Andare via in questo modo è la più grande riconoscenza che potrei dare a coloro che si sono fidati di me, soprattutto nei momenti più difficili, e sono felice di aver dato un piccolo contributo ad un club che negli anni mi ha aiutato a crescere molto. A presto Real Betis Balompie. German".