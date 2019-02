Fiorentina, Pezzella: "Sarebbe bello dedicare la Coppa Italia ad Astori"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, ha parlato ai microfoni della Rai: " Col Napoli sarà una partita difficile, giocano un gran calcio. Per noi è importante poter giocare in casa. Dobbiamo portare un passo in avanti e lo vogliamo fare con molta forza. Il nostro obiettivo è quello di migliorare lo scorso anno. Tante partite le abbiamo giocate bene, altre le abbiamo sbagliato. Lavoriamo ogni giorno per superare questi problemi e fare punti per arrivare al nostro obiettivo. Astori? È dura, ancora. Le sue immagini nello spogliatoio ci accompagnano ogni volta che entriamo in campo, nello spogliatoio. Per noi è importante sentirlo sempre vicino alla squadra. Coppa Italia? Potergliela dedicare sarebbe bellissimo. Vincerla è difficile, noi pensiamo a dimostrare qualcosa ogni partita".