© foto di Giacomo Morini

Il capitano della Fiorentina German Pezzella ha parlato all'emittente argentina Closs Continental AM590, soffermandosi anche sulla prima chiamata in Nazionale di Giovanni Simeone. Queste alcune delle sue parole: "Eravamo insieme quando hanno comunicato la chiamata a Giovanni. Non sono in tanti ad avere le sue caratteristiche. Lo scorso anno a Firenze ha giocato una grande stagione: ha finito in crescendo segnando gol importanti non battendo i senza rigori. La Seleccion? Dopo i Mondiali iniziano sempre cicli nuovi: io cercherò di sfruttare ogni possibilità che mi verrà data. Quando ho saputo che non avrei giocato i mondiali in Russia, ho cominciato subito a pensare a quello successivo".