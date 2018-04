Fiorentina, Pezzella: "Sono certo di restare. Chiesa rimanga per crescere"

© foto di Federico De Luca

German Pezzella, difensore della Fiorentina, ha parlato a Tuttosport in vista della prossima sfida contro la Roma: "Dopo la scomparsa di Davide Astori abbiamo capito che avremmo dovuto dare il massimo per non vanificare quanto da lui fatto. Non è facile senza Davide, vai negli spogliatoi o in palestra e lui non c'è, c'è la sua foto. In assenza di Badelj sto indossando io la sua fascia ed è un grande onore, l'importante adesso è dare tutto per la maglia e per aiutare i più giovani. Stiamo riuscendo a tornare in corsa per l'Europa, ma niente tabelle: procediamo gara dopo gara. Il Cholito Simeone ha qualità e 22 anni, continuando a far bene arriverà anche in Nazionale. Chiesa è molto giovane ma è già un grande: ha tutto per diventare un giocatore di caratura mondiale. Spero rimanga a Firenze, perché è il posto giusto per crescere. Badelj? L'altro giorno eravamo insieme con le nostre compagne. Gli ho detto: "Guarda come si sta bene qui...". Milan ha sorriso. La decisione sul suo futuro deve prenderla a testa fredda, solo lui sa cosa è meglio per se stesso. Io invece sono certo di voler rimanere - conclude Pezzella -, non mi sono mai sentito di passaggio e sto aspettando di sentirmi "definitivo"...".