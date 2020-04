Fiorentina, Pezzella su Astori: "Ci manca davvero molto, ci ha trasmesso dei valori importanti"

German Pezzella, difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di Davide Astori: "Per me è un'emozione incredibile entrare nello spogliatoio e vedere la sua fascia lì. Abbiamo vissuto insieme poco, ma in maniera molto intensa. Ci ha trasmesso dei valori importanti, mi sono trovato bene sia fuori che dentro il campo. Avevamo un bel rapporto, da oggi lo porto con me in ogni situazione. Ci manca tanto, rendeva tutto più semplice. Cercheremo sempre di portare il ricordo ".