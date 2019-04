Fiorentina, Pezzella sull'Atalanta: "Ilicic fa la differenza. Vogliamo vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, ha rilasciato un'intervista a La Nazione in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club viola: "Non si può arrivare a giocare una partita come quella contro l'Atalanta senza avere un buon ritmo. Vogliamo fare bene, sarà una gara tosta. Per noi conta solo vincere, in ogni sfida contro l'Atalanta siamo sempre stati equilibrati. Giocare contro i nerazzurri non è semplice, l'anno scorso sono arrivati due pareggi, quest'anno abbiamo vinto all'andata e perso al ritorno, oltre al pari in Coppa Italia all'andata: sono sempre state partite equilibrate. Il giocatore che fa la differenza ultimamente nell'Atalanta è Ilicic".