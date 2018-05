Fiorentina, Pezzella: "Tutti parlano del Mondiale, è difficile ma ci spero"

© foto di Federico De Luca

German Pezzella, difensore della Fiorentina, ha parlato della possibilità di partecipare a Russia 2018, all'emittente TNT Sports: "Sul Mondiale si sentono dire talmente tante cose che è difficile fare chiarezza. Nel mio ruolo ci sono tanti nomi che sono nel giro, posso solo dire che Il tecnico prenderà la decisione migliore per tutti. Adesso sono concentrato a far bene nelle prossime tre partite con la Fiorentina, anche se penso sempre alla possibilità di essere convocato. Lavoro al meglio ogni giorno per quello ma non ho nessuna notizia diretta sul tema. Quest'anno però ho giocato quasi tutte le partite da titolare".