Fiorentina, Pezzella: "Vorremmo ricominciare, ma ad oggi è più importante la salute"

Attraverso le colonne del portale turco Habertürk, il capitano della Fiorentina German Pezzella ha parlato del momento che ha vissuto nelle settimane passate, in seguito al contagio da coronavirus e di come si stia riavvicinando alla normalità: "Adesso sto bene, visto che sono risultato negativo al tampone. Al momento vivo solo a casa e passo gran parte della giornata ad allenarmi. L'obiettivo è quello di riguadagnare la condizione fisica che ho perso durante lo stop e la malattia per essere pronto per il giorno in cui ricominceremo a giocare. La Fiorentina? Lo staff sanitario del club ha seguito la mia situazione tutti i giorni e mi ha aiutato molto. Il campionato? Penso che in questo momento sia importante mettere davanti a tutto la salute delle persone. Tutti vorremmo ricominciare a giocare ma spetta alle istituzioni decidere quando", le parole riportate da Firenzeviola.it.