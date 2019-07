© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In Turchia sono certi, c'è stato un contatto tra il cileno ex Inter Gary Medel e i manager viola. Per il 32enne centrocampista, ora al Besiktas, la Fiorentina avrebbe pronta un'offerta di 5 milioni. A riportarlo è il sito turco Takvim.com.