Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, su Andrea Petagna oltre a Roma, Torino e Lazio ci sarebbe anche la Fiorentina. Il club viola avrebbe infatti chiesto informazioni alla SPAL per la punta biancazzurro, offrendo come potenziale contropartita Riccardo Saponara. Più difficile un ritorno a Bergamo per l'attaccante.