Fiorentina, piace Stepinski: sul piatto il prestito di Vlahovic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Possibile scambio di attaccanti in vista tra Fiorentina e ChievoVerona. Il club viola ha messo gli occhi su Mariusz Stepinski e per arrivare al giocatore potrebbe mettere sul piatto il prestito di Dusan Vlahovic, in modo da permettere al giovane classe 2000 di trovare più spazio e farsi le ossa in vista del ritorno a Firenze all'inizio della prossima stagione. A riportarlo è La Nazione.