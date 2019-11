Fiorentina, piace Strootman ma l'ingaggio è un ostacolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kevin Strootman è in uscita dal Marsiglia, scrive stamani Repubblica. E la Fiorentina ci sta pensando perché l'olandese sarebbe un centrocampista completo, che conosce già la Serie A e potrebbe garantire un impatto fin da subito. La posizione del Marsiglia non è rigida e potrebbe accettare alla fine la formula del prestito, magari con diritto di riscatto. Lo stipendio di Strootman però è alto e allora è il Milan che ci pensa, oltre ai viola. La Fiorentina per ora attende occasioni dell'ultimo minuto in vista di gennaio.