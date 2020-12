Fiorentina, Piatek a gennaio: il feeling con Prandelli può aiutare l'operazione

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) si torna ad analizzare oggi le parole del ds della Fiorentina Daniele Pradè rilasciate in tv due giorni fa, con riferimento particolare a quello che sarà il mercato dei viola nella finestra di gennaio. Quella invernale sarà una sessione complicata ma Pradè ci proverà, consapevole che il suo contratto sia in scadenza a giugno e che alcuni errori sono stati commessi. Il ds sta cercando un attaccante che possa aiutare i viola a risolvere la crisi del gol. Il primo nome è quello di Piatek, classe ’95 di proprietà dell’Hertha Berlino col quale ha un lungo contratto. Da quando ha lasciato l’Italia, l’attaccante polacco si è un po’ perso. In questa stagione, per esempio, nove presenze e un solo gol all’attivo. Piatek e Prandelli si sono conosciuti prima che Preziosi lo cedesse ai rossoneri. Un feeling rinnovato dal messaggio di incoraggiamento che l’attaccante ha rivolto al tecnico appena tornato a Firenze. Feeling che potrebbe tonare utile a gennaio.