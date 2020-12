Fiorentina, Piatek la priorità a gennaio: può arrivare per 18 milioni

Il mercato invernale è alle porte e in casa Fiorentina la questione attaccanti sarà al centro del tavolo dei dirigenti viola. Come si legge sulle pagine del QS-La Nazione, il nome da seguire con maggiore attenzione è quello di Piatek, centravanti dell’Hertha Berlino che la Fiorentina ha inseguito anche in estate. Prandelli e Pradè sono in pressing, con il club tedesco che non sembra più irremovibile rispetto ai mesi scorsi. Piatek potrebbe arrivare a Firenze in prestito con riscatto obbligatorio a giugno: prezzo totale 18 milioni.