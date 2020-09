Fiorentina, Piatek sempre nel mirino: resta di moda anche il nome di Eder

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Fiorentina continua a pensare a un nuovo attaccante da prendere nell'ultima settimana di mercato. Il club viola non ha mai mollato la presa su Krzysztof Piatek, che oggi riprende quota anche grazie agli apprezzamenti sul suo conto di mister Iachini e del presidente Commisso. Altrimenti, per aumentare il tasso d'esperienza in un reparto giovanissimo, il club gigliato valuta contemporaneamente se sia il caso o meno di ripescare Eder dopo due stagioni trascorse nel campionato cinese. Non si escludono però anche nomi a sorpresa.