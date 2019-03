Fiorentina, Pioli: "A Bergamo sfortunati e ingenui, dovevamo fare meglio"

© foto di Giacomo Morini

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha analizzato così in conferenza stampa la sconfitta di Bergamo: "La formazione l'ho provata per essere più aggressivi. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma non possiamo permetterci certi errori nei gol subiti. Abbiamo avuto le nostre occasioni e preso due gol in cui ci vuole più attenzione. Dobbiamo lavorare e migliorare molto in difesa. Non siamo stati fortunati, soprattutto nel primo gol, e ingenui nel secondo. Dopo il terzo gol è stato difficile per i ragazzi. Non dovevamo finire in svantaggio il primo tempo. Dovevamo fare meglio oggi. Come mi aspettavo Davide ha lasciato un esempio e un ricordo di felicità in tutti gli stadi. Abbiamo avuto una settimana molto intensa. Abbiamo il pensiero di dare il massimo sapendo che ci vogliono sessanta punti per centrare l'Europa. Con la Lazio sarà tosta, loro sono in forma. Volevamo portare qualcosa a casa ma non ci siamo riusciti. Ci sono situazioni in cui dobbiamo migliorare ancora. Ci sono cinque punti dall'Europa, ce la possiamo ancora fare. Secondo me Edimilson e Veretout hanno fatto un partitone. Quando Chiesa tornerà a giocare a Bergamo sarà ancora più determinato, nonostante i fischi. L'Atalanta è il migliore attacco della Serie A, ci sarà un motivo. Se i nostri difensori hanno faticato è perché avevano davanti attaccanti di qualità". Lo riporta FirenzeViola.it.