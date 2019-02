Fiorentina, Pioli: "Abbiamo avuto coraggio. Impensabile non concedere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha così commentato ai microfoni di Sky il pareggio interno dei viola contro il Napoli: "Abbiamo avuto coraggio, accettando la parità numerica dietro. Abbiamo anche concesso ma era impensabile non farlo con una delle migliori del campionato. Mi è piaciuto l'atteggiamento di non arrendersi mai e con questa voglia, oltre che le qualità, possiamo fare bene. Abbiamo offerto una prestazione positiva viste anche le assenze che avevamo. Siamo una squadra giovanissima ma i miei stanno mettendo in campo tanta roba, secondo me. Abbiamo nella testa l'obiettivo di migliorare lo scorso campionato. C'è da pedalare, è difficilissimo. Chi ci sta davanti è forte, attrezzato per l'Europa con organici e bilanci importanti. Nel nuovo anno abbiamo affrontato ogni partita come fosse l'ultima, così dobbiamo fare. Contro avversari così, arrivare con un solo attaccante centrale, avrebbe portato anche i loro difensori sul nostro campo. Abbiamo provato a non farli salire troppo: credo che mai come oggi Meret abbia dovuto fare così tanti lanci lunghi. A volte abbiamo perso dei contro-movimenti ma Lafont ci ha dato un grande sostegno. Volevamo che uno tra Muriel e Gerson attaccasse le linee e l'altro con Chiesa in profondità. Abbiamo fatto però troppi passaggi all'indietro anche noi".