Fiorentina, Pioli: "Abbiamo le stesse motivazioni del Napoli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della consueta conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato delle motivazioni della squadra in vista della sfida con il Napoli e del rush finale in campionato: "Abbiamo le stesse motivazioni del Napoli: sono altissime. La partita sarà decisa dalla qualità delle giocate. Noi dovremo provare a palleggiare bene e a mettere la giusta pressione ai nostri avversari, non ci piace fare una gara passiva perché se lasciamo ai giocatori del Napoli il tempo di fare la giocata sarà dura".