Fiorentina, Pioli: "Acquisti giusti in tempi brevi. Vecino-Inter? Che colpo..."

© foto di Giacomo Morini

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il 20 agosto mi piacerebbe dimostrare contro l'Inter che la Fiorentina potrà recitare un ruolo importante in Serie A. I nerazzurri in ritardo? Erano già fortissimi l'anno scorso e Vecino è un gran colpo, per me vale Matuidi. Io comunque non ho rimpianti, penso che sarò accolto con affetto dai tifosi alla prima di campionato. Chiesa? E' un piacere lavorare con lui, sa benissimo che il prossimo anno sarà tutto più difficile ma ha l'umiltà di imparare e crescere ancora. L'importante è non considerarlo il salvatore della Patria. La sfida della Fiorentina? Ripartiamo dopo un grande ciclo, abbiamo l'ambizione di iniziarne un altro. Vogliamo riaccendere l'entusiasmo di Firenze e per farlo servono risultati. Mercato? E' chiaro che ho una squadra da completare. Ma sono convinto che gli acquisti giusti arriveranno in tempi brevi".