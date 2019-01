Fiorentina, Pioli: "Ad essere onesti non meritiamo questa posizione"

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a The Malta Independent direttamente dal ritiro dei viola. Queste le sue parole riportate da Firenzeviola.it: "L'idea di Malta è venuta perché avevamo bisogno di tornare a stare tutti insieme dopo una settimana di vacanze, e quest'opportunità è arrivata grazie alla società che ha trovato la soluzione migliore per noi qui nell'isola. Avevamo anche bisogno di un clima ottimale. Qua lavoriamo molto bene anche grazie a strutture molto buone: vogliamo cominciare la seconda parte di campionato nel migliore dei modi e abbiamo le possibilità migliori per farlo. A breve ci sarà il Torino in Coppa Italia e poi la Sampdoria: non vogliamo farci trovare impreparati. La posizione in campionato? Ovviamente essere decimi dopo il girone d'andata non era il nostro obiettivo all'inizio ma ad essere onesti non meritiamo questa posizione. Abbiamo il girone di ritorno per rimediare e sono sicuro che faremo bene. Se sceglieremo ancora Malta? Certo, se ne avremo l'occasione sì".