Fiorentina, Pioli: "Adesso puntiamo a fare qualcosa di eccezionale"

© foto di Federico De Luca

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha commentato così la vittoria per 3-2 in casa del Genoa ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo lavorato bene in queste settimane e se finisse oggi il campionato saremmo soddisfatti. Non conta niente pensare allo scontro diretto col Milan all’ultima giornata, vogliamo sperare in qualcosa di eccezionale: oggi il Genoa ha combattuto, ci ha messo in difficoltà. La squadra ha dimostrato cattiveria e convinzione per tutto l’anno, dobbiamo dare tutto ciò che abbiamo in questi ultimi 180’ e pensare a fare bene domenica prossima”.

Ora tocca a lei far smaltire l’entusiasmo in vista della prossima gara…

“Credo sia giusto festeggiare la vittoria come abbiamo fatto sette giorni fa. Ai miei calciatori, se me lo avessero chiesto, avrei concesso un ulteriore giorno di riposo lunedì scorso; abbiamo ripreso normalmente martedì e fatto una settimana perfetta. Le feste son finite lì in campo con i nostri tifosi, che voglio ringraziare per non averci mai abbandonato”.

Una Fiorentina folle…

“In alcuni momenti vorrei più equilibrio, la partita era in pugno. Una volta passati in vantaggio avremmo dovuto gestire il pallone ed in cinque minuti abbiamo buttato via tutto, siamo stati bravi noi a portare a casa un risultato molto importante”.

Biraghi arrivato tardi oppure i dirigenti italiani non lo hanno mai notato?

“Può essere che sia stato lui ad arrivare tardi, perché non ha trovato la giusta continuità. Lui ha un bel piede e buona corsa e quest’anno ha lavorato con grande attenzione. Tutti i miei calciatori hanno fatto passi importanti, ma lui lo ha fatto con maggior continuità”.