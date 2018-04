Fiorentina, Pioli: “Complimenti alla Roma, con noi è stata sfortunata”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, è tornato sulla gara di sette giorni fa contro la Roma in riferimento al successo giallorosso in Champions League con il Barcellona.

Di Francesco ha detto che ha fatto le 5 del mattino per rivedere la gara della sua squadra contro la Fiorentina. "Mi piacciono queste sue parole, è bello e fa parte del nostro lavoro. Non posso che fargli i complimenti per la gara che ha fatto con il Barcellona. La Roma aveva fatto bene anche contro di noi, è stata sfortunata ma per farci gol doveva fare qualcosa di davvero grande. Questa deve essere la nostra mentalità anche domani".

In basso il link per leggere la conferenza integrale