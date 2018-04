Fiorentina, Pioli: “Rosso a Dabo pesante, ora testa al Napoli”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Sassuolo. “Non abbiamo giocato bene, soprattutto all'inizio quando c'era la parità numerica. Abbiamo fatto errori in costruzioni, poi - ha detto - l'inferiorità numerica ci ha condizionato. È la seconda gara che giochiamo quasi tutti i 90' senza un uomo, è dura e non siamo riusciti a conquistare un buon risultato”.

Il doppio giallo a Dabo? “Non voglio trovare alibi, la prestazione non è stata all'altezza. L'arbitro ha detto che il primo intervento di Dabo era quasi da rosso, ma non so cosa abbia visto. Il mio calciatore tira dietro la gamba. Bisognava essere più intelligenti e lucidi, approcciare meglio alla gara. Questo è stato il nostro grande limite oggi, mancano quattro gare al termine del campionato e vogliamo vincerle tutte. Non sarà facile”.

La squadra ha dato tutto quello che poteva dare? “Le assenze c'erano ed erano importanti, ma anche in passato è capitato e le prestazioni erano state diverse. Stasera non siamo riusciti a fare la prestazione che volevamo, ora testa alle prossime quattro. Contro il Napoli potremo migliorare la nostra classifica di fronte il nostro pubblico e tornare a fare qualche punto”.

Chiesa? “I giocatosi scesi in campo mercoledì, a parte Veretout, non erano in grande condizione. Mercoledì abbiamo speso tanto, sotto il profilo fisico e mentale. Stasera nn eravamo in grande giornata”.

I tre portieri oggi a disposizione non arrivano, in tre, a sessanta anni. “Sono di buonissima prospettiva, stasera non abbiamo concesso tanto. Solo un tiro a Politano che ha trovato la rete”.

Cosa succede in casa viola in vista del Napoli? “Bisogna riposare e ripartire con determinazione, quattro gare da qui alla fine sono poche ma dobbiamo provare e pensare a vincerle tutte. Abbiamo valori importanti, stasera non li abbiamo messi in campo. Bisogna riscattarci”.