Fiorentina, Pioli amaro: "So che la squadra sta di m..., il rigore non c'era"

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole del tecnico della Fiorentina Stefano Pioli in sala stampa nel post-partita di Fiorentina-Juventus: “Stasera dal punto di vista della qualità tecnica dovevamo fare di più. il risultato è brutto ma non rispecchia pienamente l’andamento della partita. Siamo partiti molto bene ma dobbiamo cercare di migliorare, soprattutto sull’azione del primo gol. Per come eravamo messi al 30’ era una partita equilibrata: non dovevamo permettere a Bentancur di andare al tiro. Bisogna tornare a far gol, è il nostro dato negativo che ci sta accompagnando da troppo e che ci sta penalizzando. Le scritte contro Scirea e l’Heysel? Condanno questo gesto, mi pare normare doverlo fare. Per quello che ho visto io, dentro lo stadio ho visto animosità. Thereau? E’ giocatore utile ma devo fare delle scelte, ho tanti giocatori: Vlahovic è un ragazzo giovane e forse la prossima volta toccherà a lui. La difesa? Nei due gol che abbiamo subito c’è qualche errore nostro e bravura della Juve. Secondo me il rigore dato alla Juventus non c’era, anche se avremmo perso comunque: mi dispiace per Orsato. Non capisco come si possano dare rigori del genere, faccio fatica ad accettare una decisione del genere, un giocatore non può correre con le braccia legate: per me quelli non sono rigori. Il clima nello spogliatoio? So che la squadra sta di merda, so come si sta così: i ragazzi devono tornare a vincere, io credo fermamente nelle loro qualità. Purtroppo abbiamo affrontato la squadra più forte d'Italia ma con tutte le altre ce la giochiamo. Gli obiettivi? Vogliamo migliorare lo scorso anno, non dobbiamo tornare indietro anche se non sarà facile: la classifica non è quella che volevamo ma non è quella finale. E' facile appoggiare una squadra che vince. Il mercato? Se ci sarà l'occasione mi auguro che la squadra provi a migliorare certe situazioni".