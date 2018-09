© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato anche del collega Claudio Ancelotti: "Il fatto che non ci sia mai stato un giocatore che ha avuto da ridire su di lui fotografa il livello della persona. Ha vinto in tutti i paesi, ha carisma, personalità e idee: deve essere inserito tra i migliori a livello mondiale. Lo incontrai la prima volta quando facevo il raccattapalle e mi misi anche gli scarpini che mi donò. Era anche un grande giocatore".